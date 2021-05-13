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Общество / Здоровье

Почти 39 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса

13 мая 2021 года, 09:21

38,7 тыс. жителей Псковской области полностью завершили вакцинацию от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины привились почти 50 тысяч человек. «Спасибо вам за ответственность и заботу о себе и окружающих», - написал глава региона.

Почти 39 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса

На сегодняшний день в Псковской области открыты 38 пунктов вакцинации от коронавируса, также в прививочной кампании задействованы мобильные ФАПы. Есть возможность пройти вакцинацию на дому.

Кроме того, можно пройти вакцинацию без записи в ТЦ «Апельсин»  в Великих Луках и в трех торговых центрах в Пскове - в «Империале», «Акваполисе» и «Фьорд Плазе». 

Запись на прививку ведётся по номеру единой диспетчерской службы 122, в медучреждениях и через портал «Госуслуг».

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Комментарии

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Бабулечка
13:15 13.05.2021

Пятьдесят тысяч привились от короны, 36 тысяч переболели, остальная часть населения области -бессимптомники, то есть выработался коллективный иммунитет. Индийский штамм не так и страшен, большинство студентов индусов "переболели в лёгкой форме. Пора завершать политвакханалию.

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