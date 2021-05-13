Почти 39 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса

Первым компонентом вакцины привились почти 50 тысяч человек. «Спасибо вам за ответственность и заботу о себе и окружающих», - написал глава региона.

На сегодняшний день в Псковской области открыты 38 пунктов вакцинации от коронавируса, также в прививочной кампании задействованы мобильные ФАПы. Есть возможность пройти вакцинацию на дому.

Кроме того, можно пройти вакцинацию без записи в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках и в трех торговых центрах в Пскове - в «Империале», «Акваполисе» и «Фьорд Плазе».

Запись на прививку ведётся по номеру единой диспетчерской службы 122, в медучреждениях и через портал «Госуслуг».