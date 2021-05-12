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Общество

Безопасность школ Псковской области обсудили на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних

12 мая 2021 года, 23:01

Обеспечение безопасности школ Псковской области обсудили на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экстренное заседание прошло под председательством первого заместителя Губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В режиме ВКС в нем приняли участие председатели и ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов области. Также были приглашены детский омбудсмен Наталия Соколова, первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков и начальник штаба Управления Росгвардии по Псковской области Владимир Трофимов.

Присутствующие почтили память погибших в результате трагедии в Казани минутой молчания.

В ходе заседания комиссии Вера Емельянова дала поручения по организации и обеспечению дополнительных мер безопасности детей в дошкольных, образовательных, социальных организациях области. Во всех образовательных организациях области будут проведены проверки на предмет антитеррористической защищенности.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений о дополнительном усилении безопасности школ.

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