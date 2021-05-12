12 мая началась реставрация могилы Пушкина на территории Святогорского монастыря в Пушкинских Горах, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения выполняет подрядчик «Северозападная дорожная компания». Проект ремонтно-реставрационных работ подготовили специалисты организации «Артруст». Заказчиком работ стала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Проект выполнен с учётом требования максимального сохранения подлинных материалов, конструкций и отделки памятника. В рамках работ планируется отремонтировать . мраморный обелиск, цокольные камни и другие детали. Также предусмотрено золочение декоративных элементов, изготовление нового защитного светопрозрачного колпака.

Все работы согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области. Планируется, что они будут завершены к концу июля.