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Общество

Полицейские помогли великолучанке с ребенком вытащить застрявшую в грязи машину

12 мая 2021 года, 17:44

Новосокольнические полицейские помогли женщинам с ребенком вытащить застрявшую в грязи машину, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Полицейские помогли великолучанке с ребенком вытащить застрявшую в грязи машину

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

8 мая жительница Великих Лук с матерью и 12-летней дочкой отправились на экскурсию в Полистовский природный заповедник. До места они добирались на личном автомобиле, дорогу показывал навигатор. Однако, кратчайший путь в Бежаницкий район лежал по раскисшей после дождей узкой лесной дороге.

Женщины доехали до Локнянского района, а недалеко от деревни Ямно начались проблемы: иномарка застряла в грязи. Вытащить ее своими силами не удавалось, а мобильная связь не ловила. Тогда великолучанки отправились на поиски ближайшего населенного пункта.

По пути пострадавшим встретился мужчина на болотоходе. Незнакомец отказался помочь попавшим в затруднительное положение женщинам, сославшись на отсутствие троса.

Далее женщины дошли до окраины одной из деревушек, где наткнулись на рабочий таксофон. Они позвонили по бесплатному номеру 112 и вскоре к ним прибыли двое полицейских: старший инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Андрей Митроченков и инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Дмитрий Громов.

Полицейские помогли великолучанке с ребенком вытащить застрявшую в грязи машину

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Мужчины с помощью автолебедки и автомобиля «УАЗ - Патриот» вытащили из ямы застрявшую легковушку, развернули ее и помогли потерпевшим выбраться из леса на дорогу.

Жительница Великих Лук высказала глубокую признательность Андрею Митроченкову и Дмитрию Громову за помощь. Она отметила их высокий профессионализм, отзывчивость и скромность. «Спасибо, что в нашей полиции служат такие настоящие мужчины!» - подчеркнула она.

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