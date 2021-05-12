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Происшествия / Правосудие

Псковский суд взыскал пять миллионов рублей в пользу бывшего министра

12 мая 2021 года, 17:17

Псковский районный суд взыскал пять миллионов рублей в пользу бывшего министра сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия Ванды Патенко. Об этом «Псковской правде» сообщили в  объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Экс-министр подала иск к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Псковской области о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей в результате незаконного уголовного преследования. Размер компенсации она определила в 30 миллионов рублей.

Женщина отметила, что Следственным Управлением Министерства внутренних дел по Республике Карелия в отношении нее было возбуждено несколько уголовных дел. Это случилось в период её работы в должности министра.

Расследование, которое в перспективе стало предметом судебных разбирательств, шло длительное время – с 2008 по 2018 годы. 22 февраля 2018 женщину полностью оправдал петрозаводский городской суд Республики Карелия.

Однако, истец подчеркнула, что ее нравственные страдания не закончились. Из-за незаконного уголовного преследования она потеряла любимую работу, доброе имя, заслуженный авторитет, здоровье, пенсию в том размере, на который она имела право рассчитывать. Кроме того, моральный вред пострадавшей и членам ее семьи нанесли незаконное привлечение к уголовной ответственности, подписка о невыезде, нарушение требований разумности и справедливости.

Псковский суд, рассмотрев материалы дела и выслушав мнение сторон, частично удовлетворил исковые требования и взыскал с Министерства Финансов России за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей, а также судебные расходы в размере 40 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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