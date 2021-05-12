Михаил Ведерников принял участие в совещании по вопросам нацбезопасности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провел секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Мурманске 12 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главная тема - профилактика распространения экстремистских и террористических проявлений. В ходе совещания участники обсудили дополнительные меры по предупреждению межнациональных и религиозных конфликтов на ранней стадии, а также недопущению сращивания криминальной среды с террористическими и религиозно-экстремистскими ячейками.

В результате совместной работы были выработаны рекомендации по усилению просветительской и воспитательной работы в школах, формированию неприязни к идеям экстремизма, терроризма и деструктивного поведения.

Работа проводится в связи с трагедией, которая произошла в одной из школ Казани 11 мая.

Губернатор Псковской области уже дал ряд поручений по усилению безопасности в общеобразовательных учреждений региона. Также дополнительные меры по обеспечению защищенности школ проработали антитеррористическая комиссия и оперативный штаб.

В учебных заведениях будут проведены проверки состояния защищенности, по результатам которых будут реализованы необходимые мероприятия по обеспечению надежной защиты учащихся и работников.