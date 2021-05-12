Самый жаркий день с начала весны ожидается в Псковской области 19 мая, сообщила «Псковской правде» руководитель псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, 19 мая традиционно является самым теплым днем весны на территории Псковской области. Ожидается, что температура воздуха может подняться до 28 градусов тепла. Кроме того, возможны грозы.

Теплая погода сохранится в регионе до 20 числа. Дневные температуры будут в интервалах от 17 до 22 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 25-28 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 4-9, 6-11 градусов.

«После 20 числа характер погоды немного поменяется. Вот то, что мы будем отмечать сейчас – это превышение над майской нормой. После 20 мая погода на территории Псковской области будет больше соответствовать майской», - отметила Тала Нещадимова.

После 20 мая дневные температуры будут до 20 градусов, а ночные – в районе 5-10 градусов. Сухая погода закончится, пойдут кратковременные дожди.