Определены победители турнира по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Финальные игры состоялись в Великих Луках на стадионе «Экспресс», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В трёх этапах турнира за победу боролись более 100 команд. В итоге в младшей группе победила сборная из Псковского района «Вымпел», в средней - «Авангард» из Пскова, в старшей - «Искорка», которая также представляла Псков.

Лучшими защитниками в разных возрастных группах были признаны Ян Абаров («Вымпел» Псковский район), Никита Артеменков («Юность» Невель), Артем Алексеев («Хуторок» Опочка). Наград как лучшие нападающие удостоены Степан Тарасов («Факел» Порхов), Владислав Пименов («Авангард» Псков), Алексей Гаврюшин («Авангард» Псков). Лучшими вратарями турнира оказались Игорь Быстров («Енисей» Псков), Иван Шестаков («Легион» Дедовичи), Александр Полянский («Хуторок» Опочка). Лучшими игроками стали Роман Морозов («Вымпел» Псковский район), Дмитрий Петров («Авангард» Псков), Илья Скочко («Локомотив» Дно).

Чемпионат по дворовому футболу на Кубок Губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» проводит Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда 2018». Соревнования проходят при поддержке губернатора области и Российского Спортивного Союза молодежи (РОСМОЛСПОРТ) с использованием средств президентского гранта.