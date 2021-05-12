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Транспорт / Инфраструктура

13 километров федеральной трассы Р-23 отремонтируют в Пустошкинском районе

12 мая 2021 года, 15:40

13 километров федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией отремонтируют в Пустошкинском районе Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ходе капитального ремонта участка с 468 по 481-й км планируется переустроить сети связи, выполнить фрезерование существующего покрытия, частично разобрать и заменить слабый грунт основания, заменить водопропускные трубы, выполнить устройство насыпи, водоотвода, водосбросов и деформационных швов, укрепить откосы и обочины, а после уложить новое покрытие.

На этом участке будет установлено 24 светофора на пешеходных переходах, 17 автобусных павильонов на остановках, 20,6 тыс. м пешеходного ограждения, 88 пластиковых сигнальных столбиков и 788 дорожных знаков. Также дорожники построят тротуары и лестничные сходы, нанесут 4 тыс. 499 кв. м горизонтальной разметки из термопластика и шумовые полосы.

Кроме того, за лето будут выполнены защитные слои еще на 16 км этой трассы.

В прошлом году после капремонта ввели в эксплуатацию более 50 километров трассы Р-23 в Стругокрасненском и Пустошкинском районах. В 2021 году завершится капремонт еще одного участка - с 428 по 448-й км, а до сентября будет выполнено устройство защитных слоев на участке вблизи государственной границы – с 501-го по 517-й км. 

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