Звание «Заслуженная артистка России» присвоено актрисе псковского драмтеатра

Указом президента России Владимира Путина актрисе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирине Смирновой присвоено звание «Заслуженная артистка России».
Указом президента России Владимира Путина актрисе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирине Смирновой присвоено звание «Заслуженная артистка России».
Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе театра, Ирина Смирнова служит на псковской сцене уже 35 лет – с 1986 года, когда окончила Казанское театральное училище. Она исполнила уже более 90 ролей: играла в «Чайке» Чехова, в «Павле I» Мережковского, «Короле Лире» Шекспира, «Скупом» Мольера, «Сирано де Бержераке» Ростана и многих других спектаклях.
В настоящее время Ирина Смирнова исполняет главную роль в спектакле «Жанна», а также занята в спектаклях «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор».
У артистки есть и свой моноспектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».
«Весь коллектив театра искренне поздравляет актрису с этой значимой наградой и желает дальнейших успехов в творческой деятельности», - заключили в пресс-службе театра.