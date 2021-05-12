Звание «Заслуженная артистка России» присвоено актрисе псковского драмтеатра

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе театра, Ирина Смирнова служит на псковской сцене уже 35 лет – с 1986 года, когда окончила Казанское театральное училище. Она исполнила уже более 90 ролей: играла в «Чайке» Чехова, в «Павле I» Мережковского, «Короле Лире» Шекспира, «Скупом» Мольера, «Сирано де Бержераке» Ростана и многих других спектаклях.

В настоящее время Ирина Смирнова исполняет главную роль в спектакле «Жанна», а также занята в спектаклях «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор».

У артистки есть и свой моноспектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

«Весь коллектив театра искренне поздравляет актрису с этой значимой наградой и желает дальнейших успехов в творческой деятельности», - заключили в пресс-службе театра.