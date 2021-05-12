Псковичи вместе с остальной Россией соболезнуют жертвам трагедии в Казани, где 11 мая двое молодых людей устроили стрельбу в гимназии № 175, в результате которой погибли семеро детей и две сотрудницы, а еще более двух десятков человек были ранены.

В рамках видеопроекта «Опросник ПАИ» на сайте Псковского агентства информации горожане высказали свое мнение о причинах трагедии и о том, что нужно делать, чтобы предотвратить появление подобных ситуаций: «Нужно следить, чтобы ученики не гнобили друг друга. Порой собирается одна компания, начинает совместно унижать человека, он замыкается в себе, и после случается непоправимое»; «У нас сейчас всё сосредоточено на знаниях, информации, а воспитанием заниматься перестали». Также, по мнению участников опроса, следует усилить охрану школ и больше внимания уделять психологическому состоянию молодых людей, не сеять агрессию и прививать ценности добра.

Добавим, в Татарстане 12 мая объявлен день траура. В школах республики в этот день нет занятий. По всей стране люди выражают соболезнования родным и близким погибших в Казани, выкладывая в соцсетях слова поддержки с хештегом #казаньмыстобой. Свои соболезнования казанцам выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия: стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, в результате чего погиб 21 человек.

11 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани и поручил усилить безопасность общеобразовательных учреждений региона. Речь, в частности, идёт о более серьёзном контроле за проходом в школы, деятельностью постов охраны, о бесперебойном функционировании систем видеонаблюдения и сигнализации. Детальные проверки обеспечения безопасности общеобразовательных школ будут проведены и со стороны правоохранительных органов.