Из Пскова запустят еще один рейс в Калининград

Авиасообщение между Псковом и Калининградом будет осуществлять еще одна компания - Red Wings. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Самолеты SS/100 будут летать пока только по понедельникам, в перспективе - дважды в неделю. Отправление из Пскова в 13:50, а из Калининграда - в 10:30. Время в пути составит около полутора часов.

Продажа билетов на авиамаршрут Псков-Калининград уже открыта: первый рейс назначен на понедельник, 24 мая.

Авиакомпания «РусЛайн» будет продолжать летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам. С июня рейсы будут четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути – около 1 час 15 минут.