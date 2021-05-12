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Происшествия

В Псковском районе ищут 15-летнюю девушку

12 мая 2021 года, 10:47

В Псковском районе ведется поиск 15-летней Ксении Поляковой, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». Девушка ушла из дома в деревне Дуброво 11 мая.

В Псковском районе ищут 15-летнюю девушку

Рост Ксении - 150 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые до плеч, глаза карие. В момент исчезновения была одета в белую футболку, чёрную кофту с рукавами, синие джинсы и белые кроссовки.

На поиски пропавшей девушки вышли кинологи с служебно-розыскными собаками, полиция и волонтеры. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления. В Дуброво создан штаб.

Поисковый отряд, состоящий из полицейских и волонтеров, проверил весь населенный пункт и прилегающую к нему территорию: заброшенные строения, поля и лесные массивы. В настоящее время специалисты проверяют все возможные контакты пропавшей девочки. По имеющейся информации последний раз ее видели в деревне Неелово Псковского района.

В пресс-службе УМВД по Псковской области сообщили «Псковской правде», что круг поиска расширен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении Поляковой, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.

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