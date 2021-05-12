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Общество / Здоровье

55 заболевших и 183 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

12 мая 2021 года, 09:40

55 заболевших и 183 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 11 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

55 заболевших и 183 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 388) выявили 19 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 6 тыс. 218) – 11. В Псковском (всего 3 тыс. 65) и Невельском (всего 1 тыс. 432) районах заболели по пять человек, в Островском (всего 1 тыс. 861), Великолукском (всего 827) и Пыталовском (всего 348) – по три. Всего два ковидбольных зафиксировали в Себежском районе (всего 597). В Печорском (всего 712), Новоржевском (всего 410), Бежаницком (всего 341) и Дновском (всего 308) диагностировали по одному случаю COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 36 тыс. 942 человек, выздоровели 29 тыс. 481. Это заболевание унесло жизни 367 жителей Псковской области.

Также глава региона сообщил, что очаг в Вязьевской школе Дедовичского района снят с контроля Роспотребнадзора. На сегодняшний день остаются два активных очага. 

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