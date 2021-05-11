ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»

Псковский государственный университет выразил готовность стать пилотным проектом на площадке Министерства науки и высшего образования РФ для создания патриотического клуба «Я горжусь!». Речь об этом шла в ходе рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова в ПсковГУ 11 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам проректора по работе с молодежью Александра Захарова, этот проект планируется реализовать во всех университетах страны для патриотического воспитания молодежи. На основе этих клубов будет организована ассоциация.
Ректор вуза Наталья Ильина в свою очередь отметила, что для обсуждения вопросов создания ассоциации клубов можно организовать всероссийский форум, который пройдет на территории Псковской области. По ее мнению, Псковская область, как родина Знамени Победы, может стать точкой притяжения для студентов со всей страны.
Михаил Ведерников поддержал идею. «У вас много наработок, я уверен, что каждый вуз свои проекты реализует. Здорово было бы обменяться опытом. С другой стороны, наша с вами общая задача — найти такой формат, в котором доносить информацию для молодого поколения на понятном языке. Очень сложная задача, необходимо использовать все возможные инструменты», — отметил глава региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В ходе общения со студентами ПсковГ Михаилу Ведерникову представили фрагмент видеоурока для Российского движения школьников. Автор проекта отметил, что несколько серий о преступлениях фашистов уже готовы. Эти уроки он подготовил на основе рассказов родственников, учувствовавших в Великой Отечественной войне и лично видевших все ужасы этого периода. Материалы рассчитаны для школьников старших классов.
Еще один проект — ресурс «Зло войны и благо мира». Руководитель проекта, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илон Мотеюнайт сообщила, что студенты старших курсов уже на протяжении 10 лет создают сборник стихов о войне: каждый год они находят новые темы или по-другому осмысливают старые события.
Силами студентов-магистрантов информация была систематизирована. В настоящее время ведется наполнение сайта материалами, в том числе мультимедийными. Илона Мотеюнайте добавила, что работа над сборниками стихов становится для студентов возможностью выработать способность верификации информации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Ректор ПсковГУ подчеркнула важность реализации проектов для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Она рассказала, что для реализации ряда патриотических проектов университет привлек федеральные гранты, а университетский музей Победы стал партнером музея Победы в Москве.
Глава региона согласился, что такие проекты необходимо реализовывать и максимально широко тиражировать, чтобы сохранить историческую память. «Все это очень важно, важно сохранять, обобщать в неизменном виде, искать возможности для того, чтобы передавать молодым поколениям. Вы видите, что происходит в мире, как пытаются принизить значение Победы, извратить факты, преподнести свою точку зрения, принизить значение подвига советского народа. У нас уникальная вещь — генетическая память о войне, в хорошем смысле генетический страх перед войной. Нет ни одной семьи, которую так или иначе не коснулась бы война. Мы это знаем по рассказам дедушек, бабушек, родственников, по воспоминаниям тех, кого с нами уже нет, чествованию тех, кто жив», — отметил Михаил Ведерников и обещал представить проект депутатам Псковского областного Собрания.