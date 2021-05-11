ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»

Псковский государственный университет выразил готовность стать пилотным проектом на площадке Министерства науки и высшего образования РФ для создания патриотического клуба «Я горжусь!». Речь об этом шла в ходе рабочего визита губернатора Михаила Ведерникова в ПсковГУ 11 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам проректора по работе с молодежью Александра Захарова, этот проект планируется реализовать во всех университетах страны для патриотического воспитания молодежи. На основе этих клубов будет организована ассоциация. Ректор вуза Наталья Ильина в свою очередь отметила, что для обсуждения вопросов создания ассоциации клубов можно организовать всероссийский форум, который пройдет на территории Псковской области. По ее мнению, Псковская область, как родина Знамени Победы, может стать точкой притяжения для студентов со всей страны. Михаил Ведерников поддержал идею. «У вас много наработок, я уверен, что каждый вуз свои проекты реализует. Здорово было бы обменяться опытом. С другой стороны, наша с вами общая задача — найти такой формат, в котором доносить информацию для молодого поколения на понятном языке. Очень сложная задача, необходимо использовать все возможные инструменты», — отметил глава региона.

В ходе общения со студентами ПсковГ Михаилу Ведерникову представили фрагмент видеоурока для Российского движения школьников. Автор проекта отметил, что несколько серий о преступлениях фашистов уже готовы. Эти уроки он подготовил на основе рассказов родственников, учувствовавших в Великой Отечественной войне и лично видевших все ужасы этого периода. Материалы рассчитаны для школьников старших классов. Еще один проект — ресурс «Зло войны и благо мира». Руководитель проекта, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илон Мотеюнайт сообщила, что студенты старших курсов уже на протяжении 10 лет создают сборник стихов о войне: каждый год они находят новые темы или по-другому осмысливают старые события. Силами студентов-магистрантов информация была систематизирована. В настоящее время ведется наполнение сайта материалами, в том числе мультимедийными. Илона Мотеюнайте добавила, что работа над сборниками стихов становится для студентов возможностью выработать способность верификации информации.