Около 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Псковской области

Около 22 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Активнее всего голосуют жители крупных городов. Так, в Великих Луках зарегистрировано около 4 тысяч голосов, в Пскове - порядка 2,7 тысяч. Среди муниципалитетов наибольшее число проголосовавших отмечено в Невельском районе - около 1,9 тысяч человек, в Псковском - более 1,4 тысяч, в Великолукском - порядка 1,4 тысяч, в Опочецком - более 1,2 тысяч.

Всего к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Принять участие в онлайн-голосование за объекты благоустройства можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг» до 30 мая.

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров. Кроме того, министерство строительства и ЖКХ России организовало горячую линию: единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».