Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе

Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в деревне Решетино в Псковском районе 11 мая, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, ученица 2 класса попала под колеса машины, выходя из рейсового автобуса.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области уточнили, что автобус остановился у остановки на обочине дороги. Девочка вышла из транспортного средства и попыталась обойти его сзади. Она вышла на проезжую часть и была сбита автомобилем.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственная оперативная группа.