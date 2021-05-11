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Происшествия / ЧП

Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе

11 мая 2021 года, 16:52

Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в деревне Решетино в Псковском районе 11 мая, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, ученица 2 класса попала под колеса машины, выходя из рейсового автобуса. 

В пресс-службе УМВД России по Псковской области уточнили, что автобус  остановился у остановки на обочине дороги. Девочка вышла из транспортного средства и попыталась обойти его сзади. Она вышла на проезжую часть и была сбита  автомобилем.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственная оперативная группа. 

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