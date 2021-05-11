Студенты из Индии после коронавируса будут учиться в ПсковГУ дистанционно

Студенты Псковского государственного университета из Индии, выписанные после коронавируса из Псковской областной инфекционной больницы, будут учиться дистанционно. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 мая.

По словам Ильиной, индусы смогут вернуться к учебе при двух отрицательных результатах исследования. Однако, первые две недели инфицированным придется учиться в режиме онлайн.

В настоящее время студенты ждут повторные тесты, рассказала ректор ПсковГУ и добавила, что болезнь у студентов протекает в лёгкой форме - все чувствуют себя хорошо.

Также спикер подчеркнула, что нарушений самоизоляции зафиксировано не было: заболевшие не выходили из общежития и не пересекались с другими студентами. Поэтому в ПсковГУ нет увеличения заболеваемости.

Наталья Ильина поблагодарила администрацию Псковской области, Роспотребнадзор и руководство инфекционной больницы за взаимодействие.

Всего в Псков приехали 67 студентов из Индии. Все они имели необходимые для въезда справки. Однако, у 42 человек подтвердилось заражение COVID-19.

Также Наталья Ильина прокомментировала жалобу, которая была размещена в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Из неё следовало, что находящиеся на изоляции студенты в общежитии на улице Ротной предоставлены сами себе и не имеют контакта с представителями вуза.

Ректор заверила, что ежедневно с ребятами общаются через чат университета, три раза в день им доставляют бесплатное питание, в общежитии проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, в общежитии развёрнут медицинский пункт, специалисты которого два раза в день проводят обход студентов.

«Хождение внутрь запрещено, но ни один студент не брошен, не оставлен там в одиночку. Все директора институтов в личном чате и по телефону общаются с ними», - заявила Наталья Ильина.

Она добавила, что последний случай коронавируса был выявлен в общежитии 4 мая и, если за 14 дней новых заражений не будет, то 18 мая оно будет открыто.