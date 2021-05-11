В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Сейчас завершаются работы по оборудованию площадки для установки монумента. Она находится на съезде в поселок с федеральной трассы М-9 «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу.

Средства для этих целей выделены из областного бюджета.

На монумент решено собирать средства, а это 16 млн рублей, всем миром. Организаторы планируют собрать необходимую сумму к началу лета.

- Мы хотим приурочить открытие монумента к дате окончания Второй мировой войны, к 3 сентября, - отметила Вера Емельянова.

Псковичи добровольно могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

Для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться либо специализированным QR-кодом, либо реквизитами.