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Общество

В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей

11 мая 2021 года, 15:46

В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Сейчас завершаются работы по оборудованию площадки для установки монумента. Она находится на съезде в поселок с федеральной трассы М-9 «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу.

Средства для этих целей выделены из областного бюджета.

На монумент решено собирать средства, а это 16 млн рублей, всем миром. Организаторы планируют собрать необходимую сумму к началу лета.

- Мы хотим приурочить открытие монумента к дате окончания Второй мировой войны, к 3 сентября, - отметила Вера Емельянова.

Псковичи добровольно могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице. 

Для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться либо специализированным QR-кодом, либо реквизитами.

В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей

Текст

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