С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

Двухнедельная остановка горячего водоснабжения проводится ежегодно. Это необходимо для технического обслуживания сетей и котельного оборудования.

«Если с ремонтов котлов, их техническим обслуживанием, нам удаётся избегать масштабных отключений, то, когда речь заходит о сетях, здесь не всё так просто», - отметили в пресс-службе теплосетей и добавили, что сети имеют свою градацию: есть магистральные, прямые, обратные и так далее.

Этому оборудованию необходим ремонт, который невозможно провести без отключений. «Некоторым достаточно опрессовки, а некоторые и её не пройдут, появятся течи, и нужна будет перекладка, другие просто меняются в плановом порядке. Всё это огромный пласт работ», - заметили на предприятии.