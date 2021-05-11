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Экономика / ЖКХ

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

11 мая 2021 года, 15:27

С 17 мая в Пскове начнется плановое отключение горячего водоснабжения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковских теплосетей. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды

 

Двухнедельная остановка горячего водоснабжения проводится ежегодно. Это необходимо для технического обслуживания сетей и котельного оборудования. 

«Если с ремонтов котлов, их техническим обслуживанием, нам удаётся избегать масштабных отключений, то, когда речь заходит о сетях, здесь не всё так просто», - отметили в пресс-службе теплосетей и добавили, что сети имеют свою градацию: есть магистральные, прямые, обратные и так далее.

Этому оборудованию необходим ремонт, который невозможно провести без отключений. «Некоторым достаточно опрессовки, а некоторые и её не пройдут, появятся течи, и нужна будет перекладка, другие просто меняются в плановом порядке. Всё это огромный пласт работ», - заметили на предприятии.

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