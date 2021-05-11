Программа ПсковГУ «Лечебное дело» реализуется на двух языках — русском и английском. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По ее словам, пакет документов был сложный. «Мы заявили две образовательные программы — на русском и на английском языке. А раз мы заявляем программу на английском языке — мы должны соответствовать международным стандартам. И стали готовиться к международной аккредитации. Первый шаг сделан — нас включили в числе немногих российских университетов в перечень медицинских вузов ВОЗ», - отметила она.

Наталья Ильина выразила надежду, что англоязычная программа позволит расширить экспорт образовательных услуг. «Попадание в список медицинских вузов ВОЗ показывает абитуриентам из других стран, что качество образования подтверждено», - отметила она.