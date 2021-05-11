Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по перераспределению средств бюджета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своим заместителям провести мониторинг исполнения бюджета за четыре месяца - с января по апрель - и подготовить предложения по дополнительному перераспределению средств. Речь об этом шла в ходе совещания главы региона с вице-губернаторами 11 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Корректировка регионального бюджета на текущий год связана, в том числе, с поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, обозначенными в послании к Федеральному Собранию.

В частности, участники собрания обсудили реструктуризацию коммерческих кредитов и дополнительные меры поддержки регионов для сбалансированности бюджетов. Нормативные документы Министерству финансов России необходимо подготовить и представить до 21 мая.

После проработки и согласования с Минфином законопроект по поправкам в бюджет Псковской области будет направлен на рассмотрение депутатам Псковского областного Собрания.