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Общество

В Пскове построят новый корпус для медицинского факультета ПсковГУ

11 мая 2021 года, 14:04

В Пскове построят новый корпус для медицинского факультета ПсковГУ. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По ее словам, университет совместно с регионом представил проект строительства учебно-лабораторного корпуса. «Мы предполагаем, что он разместится на землях около областной инфекционной больницы. Эти земли принадлежали Министерству обороны РФ, по договоренности они уже отчуждены от Минобороны и в зависимости от механизма финансирования они могут быть отданы университету либо до, либо после строительства», - рассказала Наталья Ильина.

По словам ректора, после приезда главы правительства РФ Михаила Мишустина в Псковскую область было «принято положительное решение, что учебно-лабораторному комплексу для медицинского факультета Псковского государственного университета быть». «Сейчас отрабатываются механизмы выделения финансовых средств. Но мы не ждем — параллельно с Институтом минобороны уже сделан проект здания со всеми инженерными системами. Второе — мы сделали полностью внутренне планирование со всеми лабораториями - закрытого и открытого типа. И «мокрые», и «сухие» лаборатории, и мультифункциональные лаборатории не просто разделены по этажам, а спланированы с размещением оборудования, необходимой мебели. Т.е. полностью проектно-сметная документация с Институтом минобороны отработана»,- отметила Наталья Ильина.

Ректор также добавила, что в этой работе принимал участие профессорско-преподавательский состав института медицины и экспериментальной биологии. «Они под задачи нового государственного стандарта полностью получили проектно-сметную документацию. Мы понимаем, что мы строим, каким должно быть оснащение», - подчеркнула она.

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