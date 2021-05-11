Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет фильм «Учености плоды» Игоря Угольникова, съемки которого проходили в Пушкинских Горах. Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с продюсером Эдуардом Пичугиным, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области.

В фестивальную программу «Западных ворот» также войдут номинации «На войне как на войне», «Псков на экране», «К 800-летию Александра Невского», ретроспектива к 90-летию кинорежиссера и народного артиста РФ И. Ф. Масленникова.

В ходе встречи участники обсудили организацию специальных показов, мастер-классов, выставок, творческих встреч с режиссерами и актерами. Концепция мероприятия понравилась Михаилу Ведерникову. По его словам, фестиваль за счет своего разностороннего формата сможет привлечь большое количество любителей кино.

Впервые кинофестиваль «Западные ворота» прошел в Пскове во время 39-х Ганзейских дней Нового времени в июне 2019 года. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за ситуации с COVID-19.

В настоящее время регион имеет опыт проведения крупных мероприятий с обеспечением мер противовирусной безопасности. Кроме того, в июле, по прогнозам эпидемиологов, ожидается спад заболеваемости коронавирусом.