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Общество

Медицинское направление в ПсковГУ поможет региону справиться с кадровым дефицитом

11 мая 2021 года, 13:36

Медицинское направление в ПсковГУ поможет региону справиться с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. Такой прогноз дала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По ее словам, университет в рамках своего стратегического развития рассматривает предметную область качества здоровья как одну из приоритетных. «Именно развитие медицинского образования год назад совместно с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым выло представлено практически во всех министерствах: министерстве образования, министерстве здравоохранения. Мы показали какой дефицит медицинских кадров существует в регионе и что можно сделать для этого. Приоритетным инструментом стало то, что на базе университета надо развивать подготовку медицинских кадров», - отметила Наталья Ильина.

Ректор ПсковГУ отметила, что инструментом для решения кадрового вопроса может быть целевой набор и социальный пакет для выпускников, которые затем возвращаются в регион. «Это одна ветка и она реализуется. Но анализ по всем регионам показал, что если университет не имеет медицинского факультета, то кадровый дефицит не восполняется. А в тех регионах где он есть, даже если происходит ротация кадров между регионами, проблема кадров решается. Подтвердив этот анализ, мы представили этот план», - сообщила она.

По прогнозу ректора, благодаря выпускникам вуза, которые останутся в регионе, через три года на 40% может быть закрыт этот дефицит. «А через 7 лет на 80-100%», - отметила Наталья Ильина.

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