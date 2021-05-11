Псковские дайверы подняли затонувшую в реке машину

«Ребята подъехали на набережную, вышли из машины, и она сама решила поплавать. Дальше все сложно, течение такое, что прям ласты заворачивает», - отметил Роман Спицын и добавил, что автомобиль удалось найти на глубине четырёх метров в 200 метрах от места захода.

С подъемом транспорта, по его словам, тоже возникли проблемы. Из-за высоких берегов было сложно выбрать место, куда тащить.

«Но как всегда, принято решение куда и как, и через 2 часа машина снова у любящего обладателя», - заключил дайвер.