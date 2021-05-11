Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские дайверы подняли затонувшую в реке машину

11 мая 2021 года, 13:26

В Порховском районе дайверы подняли со дна реки машину. Об этом сообщил инструктор дайв-центра «КАЛИПСО» Роман Спицын в своем Instagram-аккаунте.

Псковские дайверы подняли затонувшую в реке машину

Фото из Instagram-аккаунта Романа Спицына
Псковские дайверы подняли затонувшую в реке машину

Фото из Instagram-аккаунта Романа Спицына

«Ребята подъехали на набережную, вышли из машины, и она сама решила поплавать. Дальше все сложно, течение такое, что прям ласты заворачивает», - отметил Роман Спицын и добавил, что автомобиль удалось найти на глубине четырёх метров в 200 метрах от места захода.

С подъемом транспорта, по его словам, тоже возникли проблемы. Из-за высоких берегов было сложно выбрать место, куда тащить. 

«Но как всегда, принято решение куда и как, и через 2 часа машина снова у любящего обладателя», - заключил дайвер. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»
Около 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Псковской области
Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе
Эксперты отмечают рост интереса псковичей к инвестиционным счетам
Студенты из Индии после коронавируса будут учиться в ПсковГУ дистанционно
12 мая в жилом фонде Пскова завершится отопительный сезон
В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей
С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды
Программа ПсковГУ «Лечебное дело» реализуется на двух языках

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе
Памятники и память

Общество
9 мая 11:47

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан