Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Эксперты отмечают рост интереса псковичей к инвестиционным счетам

11 мая 2021 года, 16:35

В Псковской области отмечается рост интереса к инвестиционным счетам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Этот интерес специалисты связывают со снижением ставок по депозитам. «В результате часть псковичей предпочла разместить средства в других банковских продуктах с более высокой доходностью. В частности, вырос интерес жителей региона к такому финансовому инструменту как индивидуальный инвестиционный счет. За прошедшие 10 месяцев число владельцев таких счетов в регионе выросло почти вдвое», - сообщил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

На начало апреля в Псковской области было открыто более 13 тысяч ИИСов.

В рейтинге по вкладам населения, опубликованном РИА, регион занимает 58 место. Агентство уточнило, что на 1 марта объём депозитов на душу населения составляет 106,9 тыс. рублей. Эта сумма ровняется среднедушевому доходу за 4 с небольшим месяца. Прирост вкладов за два года составляет 19,3%, доля валютных депозитов - 7,1%. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»
Около 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Псковской области
Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе
Студенты из Индии после коронавируса будут учиться в ПсковГУ дистанционно
12 мая в жилом фонде Пскова завершится отопительный сезон
В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей
С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды
Программа ПсковГУ «Лечебное дело» реализуется на двух языках
Сберегательная активность псковичей в 2020 году снизилась

Комментарии

Авторизация
No comments
«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить
На взлёт

Экономика
26 марта 09:46

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта