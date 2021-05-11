Эксперты отмечают рост интереса псковичей к инвестиционным счетам

В Псковской области отмечается рост интереса к инвестиционным счетам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Этот интерес специалисты связывают со снижением ставок по депозитам. «В результате часть псковичей предпочла разместить средства в других банковских продуктах с более высокой доходностью. В частности, вырос интерес жителей региона к такому финансовому инструменту как индивидуальный инвестиционный счет. За прошедшие 10 месяцев число владельцев таких счетов в регионе выросло почти вдвое», - сообщил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

На начало апреля в Псковской области было открыто более 13 тысяч ИИСов.

В рейтинге по вкладам населения, опубликованном РИА, регион занимает 58 место. Агентство уточнило, что на 1 марта объём депозитов на душу населения составляет 106,9 тыс. рублей. Эта сумма ровняется среднедушевому доходу за 4 с небольшим месяца. Прирост вкладов за два года составляет 19,3%, доля валютных депозитов - 7,1%.