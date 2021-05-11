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Экономика / Деньги

Сберегательная активность псковичей в 2020 году снизилась

11 мая 2021 года, 14:17

Сберегательная активность псковичей в 2020 году снизилась, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

По словам специалистов, этот процесс может быть связан со снижением ставок по депозитам. «Средневзвешенная ставка по рублевым вкладам сроком свыше года за 2020 год снизилась на 1,4 п.п. и составила 4,06% годовых». - пояснил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области хранят в банках почти 72 млрд рублей. 

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