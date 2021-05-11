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Экономика / Деньги

Жители Псковской области хранят в банках почти 72 млрд рублей

11 мая 2021 года, 14:11

71,7 млрд рублей хранили жители Псковской области на своих банковских счетах в 2020 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

По сравнению с 2019 годом объем средств, привлеченных в банки, увеличился на 5,2%. При этом большая часть денег хранится в рублях.

Также, по данным Банка России, за 2020 год увеличился объем средств, хранимых на банковских счетах псковскими индивидуальными предпринимателями. В то же время, темп прироста депозитов юридических лиц в Псковской области замедлился.

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