На 33,6% вырос объем средств псковских ИП на банковских счетах за 2020 год

Объем средств, размещенных индивидуальными предпринимателями Псковской области в банках, вырос за 2020 год на 33,6%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

По словам специалистов, динамика увеличения объема средств псковских индивидуальных предпринимателей сохраняется. Так, в 2019 году прирост составлял 19,7%.

Всего на банковских счетах индивидуальных предпринимателей в 2020 году находилось 2,3 млрд рублей.

В то же время, темп прироста депозитов юридических лиц в Псковской области замедлился. Специалисты связывают это со снижением доходности и перераспределением средств на их текущие счета.