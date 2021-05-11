Эксперты объяснили, почему темп прироста депозитов юрлиц в Псковской области замедлился

Темп прироста депозитов юридических лиц в Псковской области замедлился в связи со снижением их доходности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Еще одна причина снижения темпа прироста депозитов - перераспределение средств на текущие счета организаций. Так, на начало 2021 года объем средств на текущих счетах составлял 11,6 млрд рублей, что на 21,7% больше, чем на начало 2020 года.

В 2020 году компании региона хранили в банковских депозитах 9 млрд рублей. Однако, прирост объема средств был ниже на 1,2%, чем в 2019 году. Он составил 9,3%.