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Экономика / Деньги

Эксперты объяснили, почему темп прироста депозитов юрлиц в Псковской области замедлился

11 мая 2021 года, 11:30

Темп прироста депозитов юридических лиц в Псковской области замедлился в связи со снижением их доходности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Еще одна причина снижения темпа прироста депозитов - перераспределение средств на текущие счета организаций. Так, на начало 2021 года объем средств на текущих счетах составлял 11,6 млрд рублей, что на 21,7% больше, чем на начало 2020 года.

В 2020 году компании региона хранили в банковских депозитах 9 млрд рублей. Однако,  прирост объема средств был ниже на 1,2%, чем в 2019 году. Он составил 9,3%.  

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