Объем средств на депозитах псковских компаний достиг девяти млрд рублей в 2020 году

Объем средств на депозитных счетах псковских компаний в 2020 году достиг девяти млрд рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области. Этот показатель не учитывает средства индивидуальных предпринимателей.

Специалисты отмечают, что за прошлый год объем средств на депозитах юридических лиц увеличился на 9,3%, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году.

По состоянию на 1 января, в банковских депозитах компании региона хранили 9,9 млрд рублей.

При этом юридические лица предпочитают хранить деньги в рублях. В начале 2021 года доля средств, размещенных в рублях, ровнялась 83,4%.