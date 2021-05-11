Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Объем средств на депозитах псковских компаний достиг девяти млрд рублей в 2020 году

11 мая 2021 года, 10:55

Объем средств на депозитных счетах псковских компаний в 2020 году достиг девяти млрд рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области. Этот показатель не учитывает средства индивидуальных предпринимателей.

Специалисты отмечают, что за прошлый год объем средств на депозитах юридических лиц увеличился на 9,3%, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году.  

По состоянию на 1 января, в банковских депозитах компании региона хранили 9,9 млрд рублей.

При этом юридические лица предпочитают хранить деньги в рублях. В начале 2021 года доля средств, размещенных в рублях, ровнялась 83,4%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПсковГУ может стать пилотной площадкой для создания патриотического клуба «Я горжусь!»
Около 22 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Псковской области
Восьмилетний ребёнок погиб в результате наезда автомобиля в Псковском районе
Эксперты отмечают рост интереса псковичей к инвестиционным счетам
Студенты из Индии после коронавируса будут учиться в ПсковГУ дистанционно
12 мая в жилом фонде Пскова завершится отопительный сезон
В начале сентября планируют открыть монумент «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей
С 17 мая в Пскове начнутся плановые отключения горячей воды
Программа ПсковГУ «Лечебное дело» реализуется на двух языках

Комментарии

Авторизация
No comments
«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить
На взлёт

Экономика
26 марта 09:46

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта