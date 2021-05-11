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Общество / Здоровье

51 случай коронавируса при 188 выздоровевших добавился в статистику Псковской области за сутки

11 мая 2021 года, 09:44

51 случай коронавируса при 188 выздоровевших добавился в статистику Псковской области за сутки 10 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

51 случай коронавируса при 188 выздоровевших добавился в статистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 369) выявили 18 ковидбольных. В Псковском районе (всего 3 тыс. 60) заболели шесть человек, в Гдовском (всего 545) и Новоржевском (всего 409) – по пять, в Себежском (всего 595) и Красногородском (всего 217) – по три. Два случая коронавируса диагностировали в Великих Луках (всего 6 тыс. 207) и всего по одному инфицированному зафиксировали Невельском (всего 1 тыс. 427), Опочецком (всего 910), Дедовичском (всего 785), Стругокрасненском (всего 369), Пыталовском (всего 345), Бежаницком (всего 340), Пустошкинском (всего 335), Локнянском (всего 247) и Усвятском (всего 199) районах.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 36 тыс. 887 случаев коронавируса. Полностью излечились от этого заболевания 29 тыс. 298 пациентов.

СОVID-19 унес жизни 367 человек.

На контроле Роспотребнадзора остаются три очага COVID-19

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Комментарии

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Бабулечка
17:24 11.05.2021

Политлечение продолжается, особенно в закрытых боксах инфекционки . А с открытой формой туберкудеза больным можно всегда покинуть стационар, и не закрывают, и не наказывают, и не разыскивают,иди , заражай. Ой, у нас только ковид...

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