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Общество

Около двух тысяч деревьев в пяти районах Псковской области посадили активисты

10 мая 2021 года, 20:41

Около двух тысяч деревьев в пяти районах Псковской области посадили активисты. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников напомнил, что месяц назад на форуме «Территория смыслов» он предложил проект «Зелёная область». Цель этого проекта - высадить по всему региону деревья, кустарники и улучшить внешний вид населённых пунктов.

«Буквально со старта эта идея нашла активную поддержку единомышленников. Члены молодёжных сообществ, руководители и активисты детских общественных организаций, волонтёры Команды-2018, педагоги детских садов и активные жители уже высадили около двух тысяч деревьев в Островском, Пыталовскиом, Невельском, Порховском и Палкинском районах. И это только начало!», - отметил глава региона.

По его словам, в каждом городе и населенном пункте есть места, где можно разбить небольшой парк, сквер или просто посадить деревья, которые украсят территорию.

«Вместе сделаем нашу область ещё более зелёной и комфортной», - отметил Михаил Ведерников.

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