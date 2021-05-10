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Общество

Псковским пенсионерам советуют не доверять помогающим донести их сумки незнакомцам

10 мая 2021 года, 18:14

Псковские полицейские советуют пенсионерам проявлять бдительность в общении с незнакомыми людьми. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в регионе отмечаются случаи краж из квартир. Жертвами моненников чаще всего становятся пожилые жители.

Здоумышленники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб. Под благовидными предлогами они проникают в жилые помещения. Как правило, действуют в паре: пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать пожилых людей от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим полицейские призывают псковичей проявлять бдительность и довести эту информацию до своих родственников, в в случае появления подозрительных лиц — обращаться в полицию.

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