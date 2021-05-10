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Культура

В Красногородский район поставят автоклуб с дополнительным оборудованием

10 мая 2021 года, 14:45

В этом году в Красногородский район будет поставлен автоклуб с дополнительным световым и звуковым оборудованием, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, ход реализации национальных проектов в муниципалитете он обсудил с главой Красногородского района Валентиной Понизовской.

По его словам, в рамках реализации нацпроектов все работы идут по графику. В частности, закуплена мебель и учебная техника для Дома детского творчества, а также приведена в порядок площадь А.Никандровой. «Рассчитываю, что достигнутая динамика будет сохранена.», - отметил Михаил Ведерников.

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