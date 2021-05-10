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Общество

Прививочная кампания в Красногородском районе идет хорошими темпами

10 мая 2021 года, 14:42

Прививочная кампания в Красногородском районе идет хорошими темпами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете он обсудил с главой Красногородского района Валентиной Понизовской

«В районе с начала распространения коронавируса зарегистрировано 214 случаев заражения. Все контактные больные оперативно отрабатываются, поэтому очагов удалось избежать. Прививочная кампания идет хорошими темпами - первый компонент получили уже 1786 человек, из них 1158 полностью завершили вакцинацию», - отметил Михаил Ведерников.

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