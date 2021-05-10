В Пскове работает выставка «Звёзды французского комикса в России»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке работает выставка «Звёзды французского комикса в России», организованная при поддержке Французского института в Париже, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Принято считать, что комикс как самостоятельный вид художественного творчества появился в Европе в середине XIX века. Но без стремительного развития печатной промышленности в начале ХХ века комикс никогда бы не стал искусством, по значимости сопоставимым со своим ровесником – кинематографом. В Европе эпицентром развития комикса, его идеологическим авангардом стали франкоязычные страны. Именно там комиксами раньше других начали интересоваться солидные издатели.

На выставке представлены три тематических раздела – «Герои», «Авторы», «Авторские тандемы», позволяющие охватить эволюцию искусства с 30-х годов ХХ века до наших дней.

Выставка будет работать до 17 мая. Вход свободный.