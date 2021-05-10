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Общество

Конкурс изобретений пройдет в псковском «Кванториуме»

10 мая 2021 года, 13:34

Межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон-2021» пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков» с 11 по 13 мая. Как сообщили «Псковской правде» в технопарке, в конкурсе примут участие команды из детских технопарков Пскова, Великих Лук, Костромы, Первоуральска и Мурманска. 

Участники конкурса покажут творческие способности, соревнуясь по трем направлениям:  medic, furnitools, art & toys. «В первом треке школьники  будут работать над проектами, связанными с медицинскими технологиями, ортопедией, экзоскелетами. Второе направление нацелено на создание систем хранения для дома, предметов мебели и быта, приспособлений и инструментов. Последний трек - творческое направление, где участники могут создавать предметы техноискусства, промышленного дизайна, развивающие игрушки, головоломки и т.п. Направления будут разыграны с помощью жеребьевки», - рассказали в псковском «Кванториуме».

В течение трех дней команды будут работать над своими проектами. Для участников будут проведены мастер-классы по промышленному дизайну, исследованию пользователя, созданию презентации. Работы оценит жюри в составе специалистов псковского Кванториума и приглашенных экспертов.

«Мейкертон» в Пскове пройдет третий раз. На мероприятии будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

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