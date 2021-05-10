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Общество

Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу

10 мая 2021 года, 12:26

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, региональному управлению требуются граждане в возрасте до 35 лет на должности полицейского и полицейского-водителя.

Требования к кандидатам: отсутствие судимости, способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. 

Также необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:
МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району  и МОВО «Пушкиногорское». 

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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