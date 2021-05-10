Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, региональному управлению требуются граждане в возрасте до 35 лет на должности полицейского и полицейского-водителя.

Требования к кандидатам: отсутствие судимости, способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Также необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:

МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.