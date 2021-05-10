Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ректор ПсковГУ о включении вуза в справочник ВОЗ: Это признание качества и высокого уровня образования

10 мая 2021 года, 11:13

«Перечень медицинских вузов ВОЗ представляет собой подтверждение и признание качества и высокого уровня образования», - прокомментировала включение Псковского государственного университета в Мировой справочник медицинских вузов ВОЗ ректор вуза Наталья Ильина, сообщает Псковское агентство информации.

По словам ректора, в данный перечень попадает далеко не каждый вуз, и для университета, который сравнительно недавно приступил к формированию и расширению медицинских направлений обучения, факт включения в данный перечень представляется очень важным достижением.

Включение ПсковГУ в перечень медицинских вузов ВОЗ расширяет возможности университета по развитию сотрудничества и приему абитуриентов на программу.

«Государственная аккредитация и вывод программы «Лечебное дело» на международный уровень – результат совместной работы Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, учебного управления и управления по международной деятельности. Именно благодаря слаженной работе коллектива университет сейчас готов решать самые амбициозные задачи», – подчеркнула Наталья Ильина.

Издание напоминает, что обучение по программе специалитета «Лечебное дело» реализуется в ПсковГУ с 2018 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Красногородский район поставят автоклуб с дополнительным оборудованием
Прививочная кампания в Красногородском районе идет хорошими темпами
В Пскове работает выставка «Звёзды французского комикса в России»
Конкурс изобретений пройдет в псковском «Кванториуме»
Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу
Страдающего потерей памяти пожилого жителя Псковского района разыскивает полиция
Новых очагов коронавируса в Псковской области не выявлено
52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области
Александр Братчиков: 9 Мая — это символ гордости

Комментарии

Авторизация
No comments
Памятники и память

Общество
9 мая 11:47

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания