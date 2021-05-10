Ректор ПсковГУ о включении вуза в справочник ВОЗ: Это признание качества и высокого уровня образования

«Перечень медицинских вузов ВОЗ представляет собой подтверждение и признание качества и высокого уровня образования», - прокомментировала включение Псковского государственного университета в Мировой справочник медицинских вузов ВОЗ ректор вуза Наталья Ильина, сообщает Псковское агентство информации.

По словам ректора, в данный перечень попадает далеко не каждый вуз, и для университета, который сравнительно недавно приступил к формированию и расширению медицинских направлений обучения, факт включения в данный перечень представляется очень важным достижением.

Включение ПсковГУ в перечень медицинских вузов ВОЗ расширяет возможности университета по развитию сотрудничества и приему абитуриентов на программу.

«Государственная аккредитация и вывод программы «Лечебное дело» на международный уровень – результат совместной работы Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, учебного управления и управления по международной деятельности. Именно благодаря слаженной работе коллектива университет сейчас готов решать самые амбициозные задачи», – подчеркнула Наталья Ильина.

Издание напоминает, что обучение по программе специалитета «Лечебное дело» реализуется в ПсковГУ с 2018 года.