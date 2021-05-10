Страдающего потерей памяти пожилого жителя Псковского района разыскивает полиция

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску 79-летнего Владимира Антонова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 6 апреля 2019 года пенсионер ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

Последний раз его видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.