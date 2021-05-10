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Происшествия

Страдающего потерей памяти пожилого жителя Псковского района разыскивает полиция

10 мая 2021 года, 10:59

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску 79-летнего Владимира Антонова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 6 апреля 2019 года пенсионер ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

Последний раз его видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Страдающего потерей памяти пожилого жителя Псковского района разыскивает полиция

Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова , просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.

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