Александр Братчиков: 9 Мая — это символ гордости

«9 Мая – не просто историческая дата, это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа, день памяти и глубокого уважения славным защитникам Отчизны», - сказал в адресованном псковичам поздравлении глава администрации города Александр Братчиков.

Он отметил, что этот праздник «как никакой другой объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной любви к своей Родине».

«Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны», - добавил глава аминистрации. Он поделал горожанам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, оптимизма, радости и удачи в повседневных делах и заботах.

«Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и успешной!» - резюмировал Александр Братчиков.