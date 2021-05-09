Елена Бибикова: Наши сердца наполнены глубокой благодарностью великому поколению победителей

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех псковичей с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«В этот день наши сердца наполняются глубокой благодарностью великому поколению победителей, совершившему священный подвиг во имя мира и свободы нашей Родины», - отметила парламентарий в своём поздравлении и добавила, что память о великом героизме «живёт в делах новых поколений, даёт силы и мужество защищать правду и справедливость, трудиться во благо людей и процветания нашей страны».

«Мы преклоняемся перед героями, побеждавшими фашизм на фронте и в тылу, перед тружениками, возрождавшими страну в тяжелые послевоенные годы», - сказала сенатор и от всей души пожелала ветеранам, участникам Великой Отечественной войны внимания и заботы, бодрости духа, крепкого здоровья и долголетия, всем жителям Псковской области мира и добра, счастья и благополучия.