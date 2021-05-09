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Общество

Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой

9 мая 2021 года, 14:22

На набережной реки Великой у Ольгинского моста открылась фотовыставка «История города Пскова в войну». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, являющейся организатором выставки.

Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой

Фото пресс-службы Театрально-концертной дирекции Псковской области
В ее основу легли фотографии, отражающие историю Пскова периода оккупации и освобождения от захватчиков. Они живописуют разрушения, которые понес город в результате войны.

Напомним, Псков был оккупирован уже 9 июля 1941 года, а полностью освобожден 23 июля 1944 года. По воспоминаниям очевидцев, город на тот момент лежал в руинах.

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