Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой

На набережной реки Великой у Ольгинского моста открылась фотовыставка «История города Пскова в войну». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, являющейся организатором выставки.

В ее основу легли фотографии, отражающие историю Пскова периода оккупации и освобождения от захватчиков. Они живописуют разрушения, которые понес город в результате войны.

Напомним, Псков был оккупирован уже 9 июля 1941 года, а полностью освобожден 23 июля 1944 года. По воспоминаниям очевидцев, город на тот момент лежал в руинах.