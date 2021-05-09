36,3 тысячи псковичей завершили вакцинацию от коронавируса

36,3 тысячи жителей Псковской области уже завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Прививку первым компонентом вакцины по его данным сделали 48,3 тысячи жителей области.

Глава региона добавил, что всего с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 36784 человека. За последние сутки он был диагностирован еще у 53 человек.

Выздоровели 28913 человек (за сутки – 209), умер 361. Было проведено 359539 тестов на коронавирус (за сутки – 1309).