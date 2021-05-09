Александр Котов: День Победы – священный праздник

«День Победы – священный праздник, ставший символом великого народного подвига и единения поколений. Война переломала судьбы миллионов людей, коснулась практически каждой семьи в нашей стране, потому День Победы так остро отзывается в наших сердцах», - обратился к жителям региона спикер регионального парламента Александр Котов, поздравляя псковичей от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
«Мы скорбим об унесённых войной жизнях, гордимся невероятной стойкостью солдат и мирных граждан, ужасаемся страданиям, выпавшим на долю военного поколения, и восхищаемся его преданностью Отчизне и своим идеалам», - сказал Александр Котов.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
«Мы наследники поколения Победителей, и наш долг – хранить память о жертвенном подвиге советского народа, - напомнил спикер. - Эта память – не только дань глубочайшего уважения героям войны и безмерной благодарности ветеранам, мы не вправе допустить повторения подобных трагедий в будущем».