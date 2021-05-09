Александр Котов: День Победы – священный праздник

«День Победы – священный праздник, ставший символом великого народного подвига и единения поколений. Война переломала судьбы миллионов людей, коснулась практически каждой семьи в нашей стране, потому День Победы так остро отзывается в наших сердцах», - обратился к жителям региона спикер регионального парламента Александр Котов, поздравляя псковичей от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.