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Общество

Михаил Ведерников: 9 мая – это день национального триумфа

9 мая 2021 года, 10:16

«День Победы – это праздник со слезами на глазах. Святой и неприкасаемый для каждой российской семьи. Но вместе с тем это и день национального триумфа», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем выступлении на параде Победы в Пскове.

Михаил Ведерников: 9 мая – это день национального триумфа

Фото Псковского агентства информации
Глава региона напомнил, что 80 лет назад история нашей страны «разделилась на до и после», а территория Псковской области, как и многих других регионов, была оккупирована. И её жители три года были вынуждены каждый день сражаться за свою жизнь и свободу.

Но «наши доблестные защитники, герои всех возрастов и народов, на фронте и в тылу, известные и неизвестные, справились с чудовищным врагом человечества. Они победили, совершив неисчислимое количество подвигов, каждый из которых достоин отдельного памятника. Они подняли нашу страну из руин».

«Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто защищал нашу Родину, кто служил ей во время и после войны», - заявил губернатор. Он отметил, что всего 200 участников Великой Отечественной войны осталось в Псковской области. «Низкий вам поклон, и вечная память каждому, кто жил, воевал и трудился вместе с вами», - обратился он к собравшимся.

«Дорогие ветераны! Вы определили будущее нашей страны на десятилетия вперёд. Мы благодарим вас за мужество, стойкость, за военные и трудовые свершения», - добавил Михаил Ведерников.

Он пожелал каждому жителю Псковской области счастья и здоровья, а также мира и благополучия. «Будем достойными наследниками подвига наших защитников», - резюмировал глава региона. 

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