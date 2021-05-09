Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем Победы

9 мая 2021 года, 08:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона напомнил, что 9 мая - «особый день для Псковской области, полный радости, надежд и вместе с тем – горечи и скорби». «Разрушенные до основания города, сожжённые деревни, тысячи отданных жизней сынов и дочерей Псковской земли. Здесь начинался Партизанский Край, здесь родилось Знамя Победы, здесь были совершены подвиги, которые вдохновляли людей по всей стране примером потрясающего мужества и преданности Родине», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что Великая Отечественная война показала, что «сила русского народа – в единстве и сплочённости», и что «мы сильны, пока объединёны общей целью, пока помним свою историю, храним свои честь и достоинство».

Губернатор выразил благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, тем, у кого война забрала детство, отцов, матерей, родных. «Спасибо за ваши мужество, смелость, трудолюбие, искреннюю любовь к Родине. Всё, что сегодня у нас есть – это благодаря вам», - обратился он к ним.

«В этот праздничный день искренне желаю, чтобы ни нынешние, ни будущие поколения никогда не узнали значения слова «война» и не забывали о тех, кому мы обязаны мирной и счастливой жизнью», - резюмировал глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Песни Победы транслируют на улицах Пскова
Началась онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк»
Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой
Елена Бибикова: Наши сердца наполнены глубокой благодарностью великому поколению победителей
36,3 тысячи псковичей завершили вакцинацию от коронавируса
Михаил Ведерников: 9 мая – это день национального триумфа
Трансляция парада в Пскове стартовала на сайте ПАИ
Александр Котов: День Победы – священный праздник
Великолукский боксер стал новым чемпионом WBO European

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
В 2020 году псковичи празднуют 75-летие Великой Победы.
Памятники и память

Общество
9 мая 11:47

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания