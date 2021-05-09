Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем Победы

Глава региона напомнил, что 9 мая - «особый день для Псковской области, полный радости, надежд и вместе с тем – горечи и скорби». «Разрушенные до основания города, сожжённые деревни, тысячи отданных жизней сынов и дочерей Псковской земли. Здесь начинался Партизанский Край, здесь родилось Знамя Победы, здесь были совершены подвиги, которые вдохновляли людей по всей стране примером потрясающего мужества и преданности Родине», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что Великая Отечественная война показала, что «сила русского народа – в единстве и сплочённости», и что «мы сильны, пока объединёны общей целью, пока помним свою историю, храним свои честь и достоинство».

Губернатор выразил благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, тем, у кого война забрала детство, отцов, матерей, родных. «Спасибо за ваши мужество, смелость, трудолюбие, искреннюю любовь к Родине. Всё, что сегодня у нас есть – это благодаря вам», - обратился он к ним.

«В этот праздничный день искренне желаю, чтобы ни нынешние, ни будущие поколения никогда не узнали значения слова «война» и не забывали о тех, кому мы обязаны мирной и счастливой жизнью», - резюмировал глава региона.