Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.
Михаил Ведерников отметил, что Великая Отечественная война показала, что «сила русского народа – в единстве и сплочённости», и что «мы сильны, пока объединёны общей целью, пока помним свою историю, храним свои честь и достоинство».
Губернатор выразил благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, тем, у кого война забрала детство, отцов, матерей, родных. «Спасибо за ваши мужество, смелость, трудолюбие, искреннюю любовь к Родине. Всё, что сегодня у нас есть – это благодаря вам», - обратился он к ним.
«В этот праздничный день искренне желаю, чтобы ни нынешние, ни будущие поколения никогда не узнали значения слова «война» и не забывали о тех, кому мы обязаны мирной и счастливой жизнью», - резюмировал глава региона.