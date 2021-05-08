«Псковская сводка» вошла в пятерку самых посещаемых региональных Telegram-каналов

«Псковская сводка» по итогам апреля вошла в пятерку региональных Telegram-каналов по количеству просмотров. Как сообщает Псковское агентство информации, такие данные были озвучены в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм».

Канал «Псковские новости» ежемесячно публикует отчёт со статистическими данными более чем четырёх десятков Telegram-каналов региона. «Псковская сводка», которая специализируется на освещении ЧП и ДТП, по итогам апреля заняла 5-е место среди псковских каналов по количеству просмотров.

Другие каналы, оказавшиеся в первой пятерке по числу просмотров — политические и новостные, обладающие большим числом подписчиков, чем «Сводка».